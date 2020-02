Pordenone, Lovisa: "Siamo in linea con i nostri programmi, dobbiamo ritrovare l'entusiasmo di inizio anno. Stadio? Presto presenteremo qualcosa di importante a Pordenone"

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha parlato quest'oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb.it. Queste le sue parole sui ramarri:

"Proprio ieri ho parlato alla squadra, dicendo ai ragazzi di recuperare quell'entusiasmo di inizio anno, perché senza quello non si fa niente. Siamo in linea con i nostri programmi, non dobbiamo avere pressioni di nessun genere: pensiamo tranquillamente a raggiungere la salvezza, quei circa 45 punti, poi vedremo come ci potremo divertire".

"Voglio ringraziare la famiglia Pozzo e l'Udinese per la disponibilità e la collaborazione che hanno mostrato con noi. Però presto presenteremo qualcosa di importante, a Pordenone. Nel frattempo si è anche ampliata la base societaria, è un piacere vedere che tanti imprenditori hanno piacere a sposare il nostro progetto".