Intervenuto a TV7 Triveneta, durante Tuttincampo Spogliatoi, Matteo Lovisa, ds del Pordenone, ha dichiarato: “Siamo alla prima esperienza in Serie B, stiamo cercando di fare del nostro meglio e sinora sta andando bene. Il nostro bacino di ricerca non è la D ma la Serie C. La B è diversa dalla C, c’è più forza e c’è più gamba”