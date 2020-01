Pordenone, Lovisa: "Lo stadio lo devono fare i privati? Abbiamo sempre fatto tutto noi e continueremo a farlo"

Avanti con il progetto stadio, nonostante le dichiarazioni del sindaco Ciriani, il presidente neroverde Mauro Lovisa è deciso a proseguire il progetto: "Concordo pienamente con il sindaco sul fatto che lo stadio deve essere finanziato dalla società. Del resto abbiamo sempre fatto tutto noi da soli e continueremo a fare tutto noi. Quello che doveva essere fatto entro gennaio sarà fatto nei prossimi giorni. La settimana entrante indirò una conferenza stampa durante la quale spiegherò tutto. Non lo voglio dire ora per scaramanzia perché già nei giorni scorsi è slittato tutto per un dettaglio burocratico”.