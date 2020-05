Pordenone, la A chiama Pobega

Brescia e Genoa si inseriscono nella lista di società di serie A in concorrenza per ottenere le prestazioni di Tommaso Pobega, classe 1999, una delle rivelazioni più apprezzate della stagione in corso. Il centrocampista triestino è stato mandato in prestito a Pordenone dal Milan che vanta un diritto di riscatto. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un suo rientro al club rossonero che poi lo avrebbe ceduto al Torino come parziale contropartita per ottenere Daniele Baselli.