Pordenone, Berettoni: "L'importante è finire la stagione"

Il Pordenone aspetta il via per ripartire. A parlare del delicato momento è stato il dirigente neroverde Emanuele Berrettoni: "Le autorità preposte ci indichino la strada migliore per riprendere l'attività. Con tutte le precauzioni del caso, perchè la salute pubblica deve giustamente avere la priorità" racconta al Messaggero Veneto.

"L’importante è finire la stagione in corso. Personalmente, preferirei che si trovasse una soluzione per chiuderla entro l’estate. Ma se la situazione generale del Paese non lo consentirà, ben vengano anche ipotesi alternative. Ripe- to, la cosa fondamentale è por- tare a compimento il campionato".