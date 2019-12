I tifosi della Cremonese, in trasferta al Friuli, stufi delle scarse prestazioni della loro squadra partita ad inizio anno per puntare ai playoff e relegata nelle ultime posizioni dopo una disastrosa prima parte di campionato, inneggiano ad Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ex allenatore della Cremonese che sta compiendo un mezzo miracolo con la squadra ramarra