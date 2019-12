Dopo Omega arriva un altro socio, c'è Viteria 2000

Nuovo socio per il Pordenone, dopo Omega entra in società anche Viteria 2000: "Una new entry d’eccellenza: l’azienda friulana è leader nella commercializzazione e fornitura di utensileria, viteria, antinfortunistica, attrezzature industriali con prodotti di ultima generazione, a supporto di grandi aziende nei settori navale e metalmeccanico. Per suggellare l’intesa una delegazione neroverde, guidata dal presidente Mauro Lovisa, ha fatto visita alla nuovissima sede di Pordenone. Modello di logistica integrata e magazzino 4.0.

I soci fondatori e titolari Renzo Zaghet, Maurizio Meneghel e Piero Falcomer dichiarano: «Siamo orgogliosi di legarci a un club che rappresenta un riferimento e genera un sentimento forte, di appartenenza e attaccamento ai colori, per tutti i pordenonesi. Di Pordenone, grazie ai neroverdi, si parla (bene) in tutta Italia del nostro territorio. Condividiamo con la società del presidente Lovisa innovazione e programmazione: i risultati e la crescita ne sono una conseguenza».

Il presidente Mauro Lovisa dichiara: «L’avvicinamento di realtà così importanti è la certificazione della bontà del nostro progetto e di quanto stiamo facendo per la crescita e lo sviluppo di tutto il territorio. Viteria 2000 è un’azienda di altissimo profilo: ringrazio i soci per aver voluto fortemente iniziare questo nuovo percorso insieme».

Viteria 2000, che nel 2019 ha compiuto 20 anni, conta sei filiali: oltre a Pordenone, è presente a Genova, Marghera, Monfalcone, Ancona, Saint Nazaire (Francia) e Papenburg (Germania). La nuova sede si sviluppa su 3.600 metri quadrati di superficie, di cui 1.400 destinati a showroom. Disponibile una gamma di 18 mila prodotti".