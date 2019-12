Ciurria: "Bravi ad archiviare Salerno e pensare solo a questa gara"

Il match winner Ciurria ha parlato nel post partita: “Ho visto la palla arrivare fuori area, ho pensato a calciarla bene e l'ho presa al meglio. Sono molto contento per il gol e per la prestazione, dopo Salerno siamo stati bravi ad archiviare la partita e a pensare solo alla Cremonese, che è una squadra forte. Siamo un gruppo sempre unito, riuscendo a fare una grande prestazione. Ho lasciato la B con lo Spezia per venire qua a Pordenone, ho sentito da subito la fiducia della società che mi ha fatto tre anni di contratto, per fortuna è andato tutto bene e ora vivo la B con il Pordenone. Adesso riposiamoci e poi ripartiamo ancora più cattivi, il primo obiettivo sarà ancora la salvezza”.