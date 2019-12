Bassoli: "Emozionato dal ritorno in campo, ma sono sempre stato vicino al gruppo"

Bassoli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Ascoli: "Sicuramente dare continuità alle prestazioni è molto importante, oggi l'Ascoli era ben organizzato e con individualità importanti. Era molto importante ottenere il bottino pieno. Sono tornato dopo un breve infortunio, ma sono sempre stato vicino al gruppo, quindi tornare in campo dopo qualche partita è stato sì emozionante, ma non è stato un problema. Giocare a Santo Stefano? Ovviamente passare le feste in famiglia è bello, però facciamo questo lavoro e quindi ci adeguremo al calendario, chiaramente chiunque vorrebbe stare vicino ai suoi cari. Serie A? È il sogno di qualsiasi calciatore, ma noi dobbiamo pensare all'obiettivo primario che è la salvezza".