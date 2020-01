Mandragora: "Vittoria su un campo difficile. Da play davanti alla difesa mi trovo meglio"

In crescita Rolando Mandragora, il centrocampista bianconero ha parlato in mixed zone: "Abbiamo vinto su un campo difficile. Svolta? Dipende da noi dare continuità a questi risultati. Ora dobbiamo pensare alla partita contro il Sassuolo, sarà un'altra partita complicata e in settimana dovremo prepararci alla grande. Nazionale? Sono felice, in questo ruolo di play maker davanti alla difesa ho trovato maggiore continuità, è un ruolo che sento più mio. Sono a disposizione del mister. Classifica? Non la guardiamo, dobbiamo pensare di partita in partita per far sì che la continuità duri il più possibile".