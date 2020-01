Non più mezz'ala ma regista davanti alla difesa. Un nuovo ruolo per Rolando Mandragora ma soprattutto una costanza di rendimento che a Udine non si era prima mai vista. Momento positivo per il giovane centrocampista bianconero che così ha commentato sui social: "Una grande vittoria per iniziare il 2020 nel migliore dei modi! Perseveriamo nel lavoro, da squadra. Avanti così".