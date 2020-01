Inter-Eriksen, accordo vicino col Tottenham per gennaio"

L'Inter ha in pugno Christian Eriksengià per gennaio, le conferme arrivano anche dalla Danimarca. Come riporta il quotidiano Ekstra Bladet, infatti, l'accordo tra i nerazzurri e il Tottenham sarebbe ormai imminente sulla base di 20 milioni di euro.

Si bruciano le tappe - Già per questa finestra di mercato, e non per la prossima stagione a parametro zero (Eriksen è in scadenza di contratto con gli Spurs), visto che mister Antonio Conte ha chiesto il talento danese fin da subito per continuare a inseguire il sogno Scudetto. La strategia dei nerazzurri sembra insomma piuttosto chiara: se ci sarà la possibilità, Suning farà un sacrificio per non posticipare l'arrivo dell'obiettivo tra le altre anche di Manchester United e Real Madrid.