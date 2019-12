Gotti e Udinese, avanti insieme

Una certezza c’è. E’ l’allenatore. Luca Gotti ha ricominciato ieri ad allenare l’Udinese (i sudamericani si aggregheranno da oggi) che si prepara per il prossimo impegno del 6 gennaio a Lecce. Gotti non si discute piu, forse non si era nemmeno mai discusso. Perché dal primo momento, dopo l’esonero di Igor Tudor, la società (Gino Pozzo in primis) ha creduto nella preparazione e nelle qualità del tecnico e dell’uomo che ha chiuso il 2019 con l’importante vittoria sul Cagliari. Il modo in cui ha preparato la sfida ha mostrato la sua dote principale, quella di grande tattico e studioso dell’avversario. Gotti, salvo scossoni, rimarrà fino a maggio, poi il club si muoverà. Il sogno di Pozzo è Marco Giampaolo, che piace anche per il Watford, ma, per ora, la trattativa col tecnico abruzzese, sotto contratto col Milan, è in stallo, senza tanti margini.