Fofana: "Il campionato è lungo ma se giochiamo così possiamo andare lontani"

Altra prestazione importante per Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano, uno dei migliori in campo questa sera a Lecce, ha così commentato in mixed zone: "Il campionato è lungo ma se giochiamo così possiamo andare lontano. Il Lecce è una squadra con grande mentalità, hanno provato a farci male ma noi abbiamo fatto bene a chiudere gli spazi. Abbiamo fatto bene sotto tuti i punti di vista, abbiamo giocato la palla con personalità. Nella partita abbiamo attraversato alcuni momenti difficili ma non molliamo mai. Facciamo cose semplici e lavoriamo bene, così riusciamo a ottenere risultati“.