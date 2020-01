Barak al Lecce: il ceco proverà a rilanciarsi con Liverani

Antonin Barak lascia Udine e si trasferisce in prestito al Lecce. E' lui il secondo interno di centrocampo chiesto da Liverani. Dopo Deiola la società giallorossa ha a lungo inseguito Afriyie Acquah ma le continue titubanze dello Yeni Malatyaspor, società turca, hanno portato il Lecce a chiudere in fretta per Barak. Che già da oggi sarà a disposizione del nuovo allenatore. Dopo un anno e mezzo passato tra la tribuna, a causa di un problema alla schiena, e la panchina, vista la permanenza di De Paul ha trovato poco spazio in questa stagione, Barak cerca di rilanciarsi in Salento.