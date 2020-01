Allerta meteo, Lecce-Udinese a rischio rinvio per le forti raffiche di vento

La partita Lecce-Udinese, in programma per oggi alle ore 18, è a rischio rinvio per le avverse condizioni del tempo. Le previsioni meteo e la situazione attuale fanno registrare – secondo una nota ufficiale della Protezione Civile – "forti venti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia Meridionale". È questa la causa che alimenta i dubbi sulla possibilità che allo stadio Via del Mare ci possa essere il fischio d'inizio del match di campionato (diciottesima giornata).

Perplessità che – almeno per adesso e in assenza di ulteriori comunicazioni da parte della Lega di Serie A e delle autorità locali – non precludono la disputa dell'incontro ma lasciano in bilico la decisione. Ad aiutare in tal senso è anche l'orario del match, fissato per il tardo pomeriggio.

L'evoluzione delle condizioni meteo viene monitorata costantemente soprattutto alla luce dell'allerta di livello giallo (arancione in alcune zone della Penisola Salentina) decretata sia per le folate di Tramontana sia per il previsto crollo delle temperature. Ipotesi, queste ultime, che non garantirebbero il regolare svolgimento di Lecce-Udinese.