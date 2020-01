Milan, Ibrahimovic: "La cosa più importante era vincere per continuità e classifica"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in mixed zone dopo la vittoria contro l’Udinese: “La cosa più importante era vincere dopo per dare continuità alla vittoria di Cagliari e per scalare la classifica. Non è stata la nostra miglior partita. È stata dura, perché la partita si era messa male dopo il gol del loro vantaggio. Ma averla ribaltata e vinta ci ha aiutato mentalmente a far crescere la fiducia nei nostri mezzi. L’importante era vincere e ci siamo riusciti”.