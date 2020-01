Lecce, Liverani in conferenza stampa: "Udinese squadra che concede poco, con giocatori abituati a giocare ad alti livelli"

Queste le dichiarazioni rilasciate quest'oggi in conferenza stampa dal mister del Lecce, Fabio Liverani:

"L'Udinese è una squadra che concede poco, con calciatori navigati e da anni abituati a giocare ad alti livelli. E poi hanno due attaccanti come Okaka e Lasagna che possono far male a qualsiasi momento".

"Ho ancora qualche dubbio, soprattutto in avanti. A centrocampo, invece, le scelte sono quasi obbligate perché siamo in pochi. C'è grande voglia di ricominciare, affronteremo una squadra ostica e che può sfruttare la sua fisicità. In contropiede possono far male, hanno due grandi calciatori come De Paul e Mandragora".

"Ho già detto nell'ultima conferenza dello scorso anno che arriveranno determinati calciatori, con la società c'è grande sintonia. Non mi piace parlare di trattative il giorno prima della gara, ma di sicuro non prenderemo calciatori tanto per fare. Ma solo gente che possa completare l'organico. Abbiamo fatto tante riunioni, abbiamo messo i puntini sulle "i". Arriveranno pedine importanti".