Hellas Verona, Juric in conferenza stampa: "Udinese squadra con rosa molto forte, De Paul un top player"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per presentare il match contro l'Udinese. Ecco le sue parole:

"L'Udinese? Per me hanno una rosa molto forte, con giocatori forti fisicamente e di velocità, come Lasagna e De Paul, che è un top player. Rimango dell'idea che tutte le partite per noi sono uguali, può succedere di tutto, dipende da noi e dall'avversario".

"C'è grande applicazione di quello che facciamo in settimana, se non ce l'avessimo non avremmo nessuna chance contro le altre squadre. È una bella caratteristica, ci sta dando risultati positivi".

"Stiamo lavorando bene, la società ci ha permesso di non avere stress. Secondo me è fondamentale avere un obiettivo, sapendo che è molto difficile. Ti indirizza verso quell'obiettivo. Se non c'è questo obiettivo si scappa, si parla di plusvalenze, vendite. Non sei abbastanza soddisfatto. Fai bene quando sei molto preoccupato".