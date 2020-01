De Zerbi, conferenza: "Oggi male, anche se Musso si è superato. Dubbi sul mio calcio? Mai"

Amareggiato mister De Zerbi in conferenza stampa, il Sassuolo oggi ha fornito una prestazione negativa: “Oggi non bene, è vero, in settimana avevamo lavorato bene, ma poi in campo non lo abbiamo espresso. Sicuramente non dobbiamo dimenticare che Musso sull'1-0 ha fatto due parate importanti. Però la prestazione è stata negativa, questo non possiamo nasconderlo. Dubbi sulla mia filosofia di calcio? Non ho mai avuto dubbi su questo tipo di calcio, a Foggia abbiamo vinto una Coppa, perso una finale in modo rocambolesco, abbiamo vinto tante partite, è un calcio che rispecchia anche il mio carattere. Non mi limito a schierare la formazione, alleno anche a leggere la partita e la situazione, oggi non lo abbiamo fatto. Non puoi permetterti mai di staccare mentalmente, di perdere aggressività, l'Udinese era sotto di noi fino a tre partite fa, poi ha fatto tre vittorie e ci ha scavalcato, non ci si può permettere cali di concentrazione. Venivamo da partite giocate molto bene, oggi invece siamo caduti, il 3-0 lo abbiamo condizionato tanto noi commettendo errori e grazie alle parate del portiere. Una volta caduti però bisogna rialzarsi, dobbiamo capire perchè siamo caduti, ma non è detto che lo si capisca subito, quindi bisogna avere la forza di rialzarsi subito e lavorare su quello che non ha funzionato un po' alla volta”.