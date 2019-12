Cremonese, Baroni: "In questo periodo non riusciamo a segnare in nessun modo"

Mister Baroni è ovviamente amareggiato in conferenza stampa, con la Cremonese che continua a scendere in classifica.

La partita e la situazione panchina: “Non sono io a dover decidere sul mio futuro, posso analizzare la gara, abbiamo costruito tante occasioni, in questo momento creiamo spesso la prima palla gol per poi subire gol con un episodio sfortunato perchè c'era un fuorigioco non ravvisato. Questo non toglie che abbiamo un problema nel fare gol, abbiamo chiuso la partita 24 cross a 3, Agazzi ha fatto forse una sola parata, abbiamo cercato di avere equilibrio, poi a un certo punto abbiamo avuto quattro attaccanti continuando a non trovare la porta. L'unica via per uscirne è lavorare”.

In un momento non positivo è stato provato Deli, forse il momento non era propizio: “Sicuramente il bilancio non è positivo. Deli? Oggi volevo vederlo, tra le linee poteva essere un'arma in più per togliere il palleggio basso al Pordenone, però era nervoso, voleva dare tanto, ma era anche tanto che non giocava. Volevo anche dare un po' di respiro a qualche titolare, Deli poteva fare di più sicuramente, però si è fatto ammonire e l'ho visto a rischio rosso”.

Il mercato chance per aggiustare le cose: “Nessuno è contento della situazione, arriva un'opportunità data dal mercato, qualcosa da correggere c'è, c'è stato un cambio di allenatore. Per come intendo io il calcio qualche modifica da fare c'è, voglio un gioco propositivo e credo che la squadra non possa fare altrimenti. Bisogna far gol, è questo il problema che ci portiamo dietro da molto”.

L'ingresso di Soddimo ha riportato vivacità: “Soddimo non è stato messo dentro per caso, ci eravamo un po' appiattiti e ho cercato di ridare profondità alla squadra, infatti inserendolo abbiamo creato due o tre azioni. È un giocatore che per caratteristiche può entrare anche in questo modo”.