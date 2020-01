UFFICIALE - Acquistato a titolo definitivo il giovane Maset dal Pordenone

Operazione di mercato che riguarda il settore giovanile bianconero. L'Udinese ha infatti prelevato a titolo definitivo dal Pordenone il difensore classe '03 Ricky Maset. Il giovane, che nella scorsa estate era stato prelevato in prestito, ha convinto la società che ha così deciso di acquistarlo definitivamente. Per lui in questa stagione con la maglia dell'Under 17 dodici presenze ed una rete.