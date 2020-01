Pesanti sconfitte per l'Under 16 e l'Under 15 contro il Milan

Passivo pesante per le compagini Under 16 (0-4) e Under 15 (1-5), entrambe impegnate in casa con il Milan. I ragazzi di mister Rossi incassano due reti per tempo, per un punteggio finale troppo severo per quanto messo in campo da capitan Bassi e compagni. Tutti nella prima metà di gara, invece, i gol subiti dalla squadra di Zompicchiatti, con Russo che poi mette a segno il gol della bandiera al 12' della ripresa.