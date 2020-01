La Primavera pareggia 2-2 in amichevole contro il Padova

AMICHEVOLE

UDINESE-PADOVA 2-2

Marcatori: 17'pt Lirussi, 36'pt Comisso; 11'st Polazzon, 21'st Sacco.



UDINESE Gasparini (30'st Piana), Fedel (1'st Aviani), Kubala, Palumbo (15'st Ndreu), Dzankovic, Mazzolo, Ballarini (1'st Snidarcig, 35'st Pecos Melo), Battistella, Lirussi (1'st Renzi), Comisso (30'st Basha), Ianesi (15'st Cum). A disp Compagnon, Oviszach, Moretti. All. Cristante

PADOVA Trezza (1'st Gherardi), Ben Khalek (1'st Brigati), Contessa, Cassani (1'st Lovato), Antonowicz (1'st Rroga), Forabotte, Zavan (1'st Bnou), Polazzon, Menato, Menato (1'st Vecchiato), Timpanaro (1'st Bacchin), Sacco. A disp. Tepolato. All. Grandini

Arbitro De Paoli di Udine

Assistenti Marino e Russo di Basso Friuli

Recupero 3' nella ripresa

Angoli 4/5



Buone indicazioni per mister Cristante dall'amichevole contro il Padova. Finisce 2-2 ma la Primavera bianconera ha giocato una bella partita facendo vedere anche buone trame di gioco.

Alle reti friulane nel primo tempo di Lirussi e Comisso rispondono nella ripresa i patavini Polazzon e Sacco.



Dal prossimo weekend torna il campionato, l'Udinese attende il Parma sabato prossimo a Manzano (ore 14:30).