Nestorovski alla grande chance

Possono esserci grosse novità contro la Fiorentina, soprattutto per quanto riguarrda l'attacco. Lasagna è infatti alle prese con un lavoro personalizzato programmato e contro il Cjarlins Muzane non è stato neanche provato. Mercoledì a fare tutti i novanta e i minuti è stato Teodorczyk, ma sembra difficile che sia il polacco a partire dal primo minuto, visti i gravi problemi fisici avuti e visto che è partito una sola volta da titolare in un anno e mezzo. La strada per Nestorovski sembra spianata.

Il macedone sta scalpitando dopo lo spezzone avuto a Brescia. Nelle ultime partite non ha avuto spazio nemmeno per pochi minuti. Questo nonostante Gotti abbia espresso parole di stima nei suoi confronti, "ha la fame di un giovanissimo e voglia di essere utile. Dunque il prossimo turno sembra quello ideale per dargli una chance e provare a vedere se effettivamente l'ex Palermo possa essere un'alternativa credibile alla coppia Lasagna-Okaka, quello che attualmente a questa Udinese sta mancando. Il gol è un problema serio e gli attaccanti sono la soluzione più ovvia.

Nestorovski era partito anche discretamente. Tra ottobre e novembre il ragazzo ha avuto spazio a discapito di Lasagna e i gol li ha anche trovati, purtroppo però la sfortuna lo ha colpito e il VAR ne ha annullati quattro su cinque. Forse proprio questo ha mozzato l'entusiasmo a Ilija, evidente la sua frustrazione in occasione di quello che fino ad ora è stato il suo unico gol, segnato contro la Sampdoria. Il gesto del VAR è stato abbastanza eloquente. Da lì in poi partite abbastanza in chiaroscuro per lui, con un'intesa con Okaka che paradossalmente sembra essere calata anzichè aumentare. Ora con tutta probabilità ci sarà l'occasione per ritornare al centro della scena, in uno Stadio Friuli che sarà deserto causa ordinanza, in una delle atmosfere più strane che ci possano essere, il macedone dovrà dimostrare di essere più forte anche di questo.