Marino: "Gotti? Si vede la sua mano, potrebbe restare a Udine. Abbiamo avuto richieste per molti giocatori, ma siamo riusciti a tenere i migliori"

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatowen.it. Queste alcune delle sue parole:

Sul mercato avete resistito alle richieste.

“Abbiamo avuto richieste per molti giocatori nostri. Però abbiamo tenuto i migliori e sfoltito la rosa che era troppo numerosa”



De Paul?

“A gennaio abbiamo avuto solo dei tam tam ma niente di che. In estate c’era stato invece grande richiesta. Oggi siamo concentrati sul girone di ritorno”



La scelta Gotti sta pagando. E pensare che non voleva rimanere alla guida della squadra...

“Si sta comportando bene. Si vede la sua mano. È stata una scelta coraggiosa, il tempo ci darà ragione. Si è messo a disposizione, era più una cosa giornalistica. La squadra ha grande empatia”.



Giampaolo idea per il prossimo anno?

“Ora dobbiamo pensare a quest’anno. A Gotti che sta facendo bene. E potrà restare a Udine. Il lavoro che sta facendo è ottimo”.