Lovisa: "Bisogna dare la giusta serenità ai ragazzi in difficoltà, con un risultato positivo si può già svoltare"

Il presidente Lovisa ha analizzato in conferenza il momento complicato ramarro: “Ho sempre detto che bisogna guardarsi dietro, l'obiettivo di inizio anno era e resta la salvezza. Ora capiamo ancora di più che in questo campionato i momenti negativi ci sono e possono cambiare tanto. Come società dobbiamo unirci in un momento di difficoltà, qualche ragazzo è un po' in confusione e gli va data la giusta serenità. È forse il primo vero momento complicato da un anno e mezzo, ora è fondamentale riuscire ad avere la forza di avere il trend. Quello che cercherò di capire è il motivo di queste partenze a rilento, se siano i punti che iniziano a pesare o qualcos'altro. Blocco mentale? Sì c'è, diversi giocatori non abituati alla categoria penso pesi un po' la situazione. Gli ho detto in questo momento che bisogna stare sereni, inutile innervosirsi, solo lavorando nel modo giusto se ne esce, siamo ancora in linea con gli obiettivi, un po' di tensione si avverte, ma con un risultato positivo probabilmente riusciremmo a svoltare. Bisogna avere una testa unica in questo momento, l'entusiasmo di una vittoria porterebbe secondo me subito a una svolta, bisogna cercare di reagire il prima possibile per poterci godere il finale di stagione”.