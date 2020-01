Il mercato in un minuto - Tutte le trattative del momento

L'acquisto di Zeegelaar, di ritorno dal Watford dopo la buona parentesi della scorsa stagione, potrebbe essere l'ultimo in casa Udinese. O forse no. Ieri dagli studi della tv ufficiale del club si è parlato di un colpo, o anche due, prima della fine della sessione. I nomi? Quelli dello stiriano Prodl e quello del serbo Stuparevic, entrambi fuori dai progetti tecnici al Watford.

I pezzi pregiati De Paul e Mandragora sono ambiti da tutti i club di prima fascia, dall'altro l'idea dei Pozzo è quella di concludere serenamente il campionato, per poi sedersi a trattare durante la finestra trasferimenti di giugno. Questo ovviamente al netto di grandi offerte che difficilmente arriveranno nei prossimi giorni. Il Torino vorrebbe Stefano Okaka come vice di Andrea Belotti - soprattutto qualora Simone Zaza dovesse finire al Villarreal - ma la situazione è intricata e il tempo stringe. Certa anche la permanenza di Seko Fofana, richiesto da diversi club sia in Italia che all'estero, ma blindato fino a fine stagione.

In uscita De Maio, che potrebbe fare ritorno a Bologna, Genoa e Brescia permettendo, e il polacco Teodorczyk, a un passo dall'Anderlecht.