Empoli- Pordenone 0 - 1: Primi tre punti dei ramarri nel 2020. I neroverdi rilanciano la loro corsa playoff

La partita di ieri al Castellani consegna i primi 3 punti del 2020 alla squadra allenata da mister Tesser. L'allenatore, per cercare di dare una scossa ai risultati negativi della sua squadra, rivoluziona la formazione iniziale lasciando Strizzolo, Ciurria e Tremolada in panchina, dando spazio a Candellone e Bocalon dal primo. Il Doge risponde presente e ripaga la fiducia del mister segnando il goal partita su assist perfetto di Gavazzi, anche oggi tra i migliori in campo. Il successo dei neroverdi viene blindato nel secondo tempo da Di Gregorio che vola tra i pali come un supereroe dei fumetti.

Primo tempo che inizia con l' Empoli aggressivo. I toscani mantengono il pallino del gioco e cercano di rendersi pericolosi verso la porta di Di Gregorio. I ramarri cercano di partire in contropiede e si vede un cambiamento rispetto al ritmo delle partite precedenti. Burrai è ispirato. Gavazzi mette qualità e quantità alla manovra neroverde e Pobega si fa sentire in fase di recupero con una grande prestazione. Proprio il numero serve con un cross pennellato a Bocalon che incrocia di testa battendo Brignoli e portando i friulani in vantaggi intorno al 30esimo del primo tempo.

Nella ripresa l'Empoli cerca il pari attraverso azioni personali e cross dal fondo. Il Pordenone si difende con ordine e rischia il pari solamente in due occasioni. Nella prima, sugli sviluppi di calcio d'angolo, Sierralta stacca di testa in solitaria e la piazza all'angolino dove solamente il volo miracoloso di Di Gregorio può arrivare. Nella seconda il portiere ramarro resta impietrito dopo il colpo di testa in tuffo di Mancosu, colpevolmente lasciato solo da Vogliacco. La traversa salva i friulani che, dopo un ultimo pericolo respinto da un grande intervento di Bassoli, ottengono i primi 3 punti del nuovo anno e allontanano l'Empoli in classifica, difendendo la zona playoff.

Grande merito va dato all'allenatore ramarro che in un momento di crisi di risultati è pronto a togliere il duo Strizzolo-Ciurria per dare spazio alla voglia di rivalsa di Candellone e Bocalon. La scossa c'è, il gioco, almeno nella prima frazione di gara, sembra migliorare rispetto alle ultime uscite. Nel secondo tempo la squadra si abbassa troppo rischiando di subire il pari ma prima il portiere e poi la traversa salvano i neroverdi. Pordenone che con questo risultato si rilancia per la lotta playoff e lascia ben sperare che nelle prossime gare si tornerà a vedere la squadra che ci aveva esaltato nella prima parte della stagione.