ESCLUSIVA TU - Prodl alla fine vestirà il bianconero: l'austriaco atteso domani a Udine

Sebastian Prodl vestirà, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, la maglia dell'Udinese. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l'esperto difensore austriaco classe '87, svincolatosi pochi giorni fa dal Watford, sarà domani a Udine per svolgere le visite mediche di rito. In seguito, se le sue condizioni fisiche saranno valutate come ottimali, firmerà il contratto che lo legherà all'Udinese e si metterà a disposizione di mister Luca Gotti.