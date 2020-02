Gazzetta dello Sport - Musso intriga il Chelsea. L’Udinese fissa il prezzo

Juan Musso è finito nel mirino del Chelsea. Il club londinese non sarebbe soddisfatto del rendimento dello spagnolo Kepa, che infatti ultimamente gioca poco, e ha cominciato a seguire l’estremo difensore dell’Udinese protagonista di una buona stagione. Le relazioni sarebbero risultate molto positive e alcuni intermediari avrebbero già fatto arrivare a Gino Pozzo la volontà del Chelsea di prendere il giocatore. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare un’offerta vera e propria. Per Musso, come per De Paul, l’Udinese chiede 30 milioni di euro. Sotto quella cifra non si scende. Musso è stato decisivo in più di una occasione quest’anno, l’ultima proprio domenica con il Verona con la quale è andato a riscattare l’errore di Parma e l’incertezza di Brescia. «Non ho mai avvertito un problema Musso – ha detto mister Gotti –, gli errori fanno parte del gioco». Devono averlo capito anche al Chelsea.