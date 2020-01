Potrebbe lasciare l'Udinese in questi ultimi giorni di calciomercato il difensore Sebastien De Maio. Il francese, che piace al Brescia, gradirebbe un ritorno in quella che è stata la squadra che per prima lo ha accolto in Italia e in una città dove tutt'ora possiede casa. Staremo a vedere se l'operazione andrà in porto.