Nasce “La scuola bianconera online più grande d'Italia”

In questo periodo in cui le scuole sono chiuse e tanti genitori impegnati o al lavoro, fuori casa o in modalità smart working, parte una nuova iniziativa dedicata a ben 400 famiglie e ai piccoli tifosi bianconeri, “La scuola online bianconera più grande d'Italia”.

Per le prossime due settimane, nasce un progetto di “Smart playing”, concepito insieme a Dynamo Academy, denominato Udinese Junior Club, dedicato a tutti i bambini tra i 4 e 10 anni.

Il progetto è articolato in 4 lezioni di due ore ciascuna nell'arco di due settimane, in cui i bambini potranno cimentarsi in attività di gioco, disegno e tante altre, per l'appunto, in modalità smart.

Un modo per tenere viva la curiosità e stimolare in maniera intelligente e creativa i bambini, impegnati in attività a sfondo didattico, alcune delle quali dedicate al mondo Udinese Calcio ma non solo.



I genitori, entro le ore 12 di lunedì 6 aprile, dovranno registrarsi a questo link (https://bit.ly/39GfVLI), indicando un'eventuale preferenza tra mattina e pomeriggio per l'orario delle lezioni. Nei giorni successivi al 6 aprile gli aderenti riceveranno il calendario delle attività e il link per collegare il dispositivo (pc/smartphone/tablet) alla piattaforma online su cui si terranno le lezioni. Successivamente i genitori potranno lasciare i bambini (fino a 3 per famiglia) insieme allo staff di Dynamo Academy, impresa sociale che offre percorsi di education e advisory, ad aziende, manager, studenti e scuole, con l’obiettivo di contribuire al Bene Comune. Alcuni elaborati saranno pubblicati sui profili social ufficiali di Udinese Calcio.



“Questo nuovo progetto conferma la natura innovativa della nostra società e di tutte le sue attività – evidenzia il direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino – e, soprattutto, la mission che le ispira: essere sempre vicini ed accompagnare i nostri partner, i nostri abbonati e le loro famiglie, insomma, tutto il popolo bianconero. In queste settimane anomale, dunque, ci tenevamo ad organizzare un'attività che concretamente, in attesa di rivederci tutti alla Dacia Arena per tifare insieme, potesse farci sentire membri della grande famiglia bianconera. Per farlo, abbiamo pensato di supportare i genitori, alcuni in prima linea nel combattere quest'emergenza, altri al lavoro fuori casa o in smart working, in ogni caso molti con figli piccoli in casa vista la chiusura delle scuole. Il tutto, come nel nostro stile, garantendo un'assistenza completa e un progetto innovativo e intrigante, curato da autentici esperti del settore come Dynamo Academy”.

Il progetto è ampiamente strutturato e prevede anche una regia che monitora l'attenzione dei bambini e, nel caso, è pronta ad intervenire via audio con la possibilità di parlare individualmente con ognuno di loro, proprio per garantire il massimo del coinvolgimento e del divertimento.