Sebastian Prodl, un innesto di esperienza internazionale per il reparto difensivo bianconero

Sebastian Prodl è un nuovo giocatore dell'Udinese. La trattativa per portare il difensore austriaco classe '87 a vestire il bianconero alla fine è andata in porto e il giocatore arriva da svincolato, dopo aver ottenuto la rescissione dal Watford proprio per firmare con l'Udinese senza limiti di tempo. Armadio di 1,94 m di altezza per 90 Kg, difensore di grande esperienza internazionale, avendo militato in Bundesliga e in Premier League e vantando anche oltre settanta presenze con la Nazionale austriaca, molte di queste da capitano, Prodl va pesantemente a rinforzare il reparto difensivo bianconero, apparso fragile nelle ultime uscite.

Sebastian Prodl nasce a Graz, in Austria, il 21 giugno del 1987. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili di Kirchberg e Feldbach, nel 2002 passa allo Sturm Graz. Con la squadra della sua città arriva per lui l'esordio da professionista nella stagione 2005/06, a diciannove anni. Con la maglia della formazione con sede a Graz, Prodl raccoglie 15 presenze e segna anche una rete in quel campionato. Dopo due anni, per lui arriva una proposta dalla Bundesliga: a farsi avanti è il Werder Brema, che lo ingaggia nell'agosto del 2008. Prodl si guadagna immediatamente il posto da titolare e, le successive sette stagioni, lo vedono diventare un punto fermo dei biancoverdi di Brema, raccogliendo anche diversi gettoni in Europa.

Nell'estate del 2015, dopo oltre 150 presenze con il Werder Brema, il difensore austriaco passa in Premier League al neo promosso Watford, che lo acquista a parametro zero. Per almeno tre stagioni, Prodl diventa un titolare inamovibile della difesa degli hornets (ben 69 le presenze tra il 2015 e il 2018), prima di essere accantonato a partire dalla scorsa stagione (solamente due le presenze nella stagione 2018/19), anche per via di qualche problema fisico di troppo.

Quest'anno, prima dello svincolo e del successivo approdo all'Udinese, per lui solo tre presenze, l'ultima ad ottobre. Un giocatore che comunque è rimasto nel cuore dei tifosi gialloneri, come si evince dai numerosi messaggi in suo onore sui social dopo la comunicazione da parte del Watford della rescissione con il difensore. Ora per lui questa nuova avventura, in Italia, a pochi passi dalla sua Austria. Chissà che l'aria di casa non possa fargli bene.