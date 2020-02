RELIVE SERIE B - Spezia-Pordenone (1-0): Cadono ancora i ramarri! Matteo Ricci punisce i friulani alla seconda sconfitta consecutiva

90'+5 FINISCE QUA! Seconda sconfitta consecutiva del Pordenone che ora si ritrova nel mezzo della bagarre playoff. Leggera flessione dei ragazzi di Tesser che, come contro il Pescara, non riescono a mettere in campo il solito gioco. Segnali di ripresa rispetto alla partita interna ma si è ancora lontanti dal bel gioco corale mostrato fino a poche partite fa

90'+3 ESPULSO MAGGIORE! Entrata assassina di Maggiore su Pobega a centrocampo, fortunatamente l'intervento a gamba alta e piede a martello non causa infotuni sul giocatore friulano

90'+1 Tengono palla sulla sinistra i giocatori spezini per evitare guai peggiori. Sembra finita la spinta del Pordenone che oggi ha fatto pochino per recuperare questo risultato.

90' 4' di recupero. Uscita a farfalle di Di Gregorio. Si salva il Pordenone con Galabinov che non trova la porta

88' MARCHIZZA! Il difensore dello Spezia salva tutto andando a chiudere un bellissimo cross di Strizzolo

85' Spinge ora il Pordenone che non ci sta. Angolo dalla destra di Burrai, spazza la difesa spezina

82' Ultimo cambio anche per lo Spezia, esce Nzola ed entra Galabinov

78' Ultimo cambio in casa friulana, esce Gavazzi ed entra Bocalon

77' POBEGA! Tiro da fuori del numero 24 ramarro. Matteo Ricci, autore del goal, si butta a corpo morto e riesce a deviare la palla in angolo

76' Giallo per Gyasi che stende Burrai. Si incattivisce la partita

75' Vogliacco salva il Pordenone! Ottima diagonale del difensore ramarro che anticipa Gyasi

74' Discesa di Acampora sulla sinistra, il velo di Nzola non trova un compagno e Pobega può spazzare

73' Altro giallo, stavolta Federico Ricci ferma la ripartenza ramarra e viene punito dall'arbitro. Cambia Tesser: fuori Misuraca, dentro Mazzocco

70' Giallo per Pobega che ferma Federico Ricci con una trattenuta

68' RICCI! SPEZIA IN VANTAGGIO! Nzola tenta la conclusione in area. La palla respinta resta libera, si inserisce Ricci e sblocca la gara con la palla che batte un incolpevole Di Gregorio

65' Altro cambio per lo Spezia: Entra Ricci ed esce Ragusa

64' Primo cambio per lo Spezia: esce Mastinu ed entra Acampora. Cambia anche Tesser: fuori Ciurria e dentro Candellone

59' La partita entra nel vivo. Prolungata azione offensiva dello Spezia. L'arbitro ferma il gioco per un intervento falloso su Camporese.

58' CIURRIA. Tenta la conclusione da fuori l'attaccante ramarro. La palla termina alta

57' MISURACA! Perde il tempo della conclusione Misuraca che servito da Strizzolo si fa rimontare dal ripiegamento di Gyasi

54' Giallo per Vogliacco che ferma una ripartenza dello Spezia andando ad ostruire l'incursione dell'attaccante ligure

51' GYASI! OCCASIONE CLAMOROSA! Lancio di Ricci addomesticato da Nzola, che scarica per il compagno il cui piattone dall'altezza del dischetto però termina alto!

50' STRIZZOLO! Colpo di testa in torsione, da distanza ravvicinata, sugli sviluppi del corner. La palla si alza e non trova lo specchio della porta.

49' Duello tra Strizzolo ed Erlic al limite dell'area dello Spezia, ha la meglio il difensore di casa che però concede un calcio d'angolo.

48' Colpo di testa di Strizzolo, servito bene in area da Ciurria. Funziona però il tentativo di disturbo dei due centrali dello Spezia.

45' INIZIA LA RIPRESA!

45'+2 Finisce il primo tempo. Partita piacevole ma poche azioni pericolose

45'+1 Gyasi mandato in profondità da Nzola che difende palla su Camporese. L'intervento falloso del difensore friulano viene fischiato dall'arbitro che non concede il vantaggio ai liguri. Graziato Camporese, già ammonito.

45' 2' di recupero al Picco

43' Maggiore colpisce con un calcio l'addome di Pobega. L'arbitro non estrae il giallo e grazia il centrocampista ligure

41' OCCASIONE PORDENONE! Cross di De Agostini e sponda di testa di Misuraca verso Strizzolo. Esce Scuffet che travolge Strizzolo e Marchizza. Ha la peggio il difensore ligure che resta a terra

38' Buon ritmo della partita in questo primo tempi da parte delle due squadra ma poche occasioni da goal

34' Giallo per Camporese. Nzola salta con una finta di corpo il numero 31 ramarro che deve stendere l'avversario lanciato in porta. Graziato il Pordenone, poteva starci il rosso

32' ANCORA NZOLA! Buon uno-due tra Nzola e Gyasi. Il nuomero 14 ligure conclude alto da buona posizione

30' NZOLA! Tenta la giocata l'attaccante ligure che con il tacco prova a liberarsi in area. La palla, troppo lunga, viene bloccata da Di Gregorio

28' BURRAI! Tiro fortissimo del numero 8 ramarro sul palo del portiere. La deviazione della barriera salva lo Spezia, i ramarri chiedono un tocco di mano. Il replay non toglie i dubbi

27' GAVAZZI! Grande azione sulla sinistra di Gavazzi che rientra verso la porta e viene steso al limite dell'area da Ferrer. Giallo per il ligure e occasionissima per Burrai su calcio piazzato dal limite dell'area

26' Fermato in fuorigioco Strizzolo su bella imbucata di Ciurria.

22' Espulso un componente della partita del Pordenone per aver ritardato la rimessa in gioco dopo la grande uscita del portiere ramarro sul filtrante per Nzola

21' PERICOLO! Lo Spezia con un bellissima azione corale trova il cross basso per Ragusa in area, Burrai devia la palla che viene bloccata da Di Gregorio.

18' Errore di Erlic in fase di uscita. Non ci crede Strizzolo e la difesa ligure si salva

16' Risponde lo Spezia con il tiro da fuori di Maggiore che termina alto

14' CIURRIA!!!! Filtrante magico di Strizzolo che manda Ciurria all'uno contro uno con Scuffet. L'attaccante ramarro incrocia sul secondo palo ma il portiere ligure compie il miracolo e salva i suoi. L'arbitro non vede il tocco e assegna rimessa dal fondo.

11' RICCI! Ci prova da fuori lo Spezia. Tiro che termina alto sopra la porta difesa da Di Gregorio

8' Tesser chiede ai suoi centrocampisti di aumentare l'intensità del pressing. Ottiene subito la risposta dei suoi con Strizzzolo che ruba palla a centrocampo e prova a mettere in modo Ciurria, chiuso da Capradossi.

6' Partito maglio lo Spezia in questi primi minuti. La squadra ligure sta controllando la palla e mettendo pressione alla squadra ramarra. Pordenone non ancora entrato in partita

5' Sciabolata morbida di Matteo Ricci direttamente da calcio piazzato a cercare i compagni appostati in area di rigore, ma Di Gregorio si fa trovare pronto ed anticipa tutti.

3' RAGUSA! Primo squillo della gara da parte del numero 32 bianconero, che con un mancino radente spedisce la palla di poco a lato dalla media distanza.

0' Partiti

Queste le formazioni ufficiali della 22° giornata di serie BKT:

Spezia (4-3-3) Scuffet; Ferrer,Marchizza, Capradossi, Maggiore; Erlic, Ricci, Ragusa; Gyasi, Nzola, Mastinu. All. Italiano

Pordenone (4-3-1-2) Di Gregorio; De Agostini, Camporese, Barison, Vogliacco; Burrai, Misuraca, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Strizzolo. All. Tesser

Buonasera a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Pordenone. I ramarri sono chiamati a una reazione dopo la brutta prestazione messa in campo al Friuli contro il Pescara.