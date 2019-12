RELIVE SERIE B - Pordenone-Cremonese (1-0) Finisce qua! Pordenone soffre ma chiude il 2019 secondo a +3 sul Crotone terzo

90'+5' Spreca un altro contropiede il Pordenone con Mazzocco. Sulla ripartenza si difendono i Ramarri. L'arbitro Serra chiude la gara. VINCE IL PORDENONE 1 a 0. Anno da sogno dei neroverdi che chiudono questo 2019 con la promozione ed il secondo posto in serie BKT. Al momento i ramarri sono a +3 sul Crotone terzo.

90'+3' Rischia ancora il Pordenone. Sponda di testa di un attaccante della Cremonese che trova Ciofani in area. Respinge la difesa ramarra.

90'+2' Gustafson conclude verso la porta. La palla termina al lato senza deviazioni

90'+1' DI GREGORIO! COSA HA PRESO IL NUMERO 22 RAMARRO! Conclusione da due passi della Cremonese ma il portierone ramarro dice ancora no. Grandissima prestazione dell'estremo difensore friulano. 5' di recupero

88' Ultimo cambio anche per Baroni: esce Bianchetti ed entra Soddimo. Ultraoffensiva la Cremonese in questi ultimi minuti

87' MAZZOCCO! E' entrato alla grande il centrocampista ramarro. Tiro-cross dalla sinistra ed Agazzi è costretto a mettere fuori per evitare guai peggiori

85' Giallo per Ravanelli che ferma il contropiede di Mazzocco che si era smarcato con un doppio sombrero

84' Camporese ferma in scivolata la pericolosa ripartenza della squadra ospite, applausi dei tifosi friulani

83' Angolo per i ramarri! Ancora Pordenone davanti. Sfruttano gli ampi spazi lasciati dalla Cremonese ma non riescono a chiudere la partita con il goal del 2 a 0

82' DE AGOSTINI! Burrai trova in area il capitano neroverde che di testa manda al lato di pochissimo

81' CIURRIA! Velo di Candellone su assist di Mazzocco. Ciurria tenta il colpo del KO ma cicca malamente la sfera.

78' La Cremonese tenta il tutto per tutto in cerca del pari. Punizione dalla destra di Piccolo. Esce male Di Gregorio ma fortunatamente la palla termina a lato. Resta a terra ora il portierone ramarro a causa di uno scontro successivo alla punizione. Fortunatamente si rialza il numero 22, i ramarri hanno esaurito i cambi.

73' Rimessa dal fondo per il Pordenone. Cori dei tifosi della Cremonese per l'ex Attilio Tesser

70' Giallo anche per la Cremonese: Terranova entra in ritardo e viene ammonito dall'arbitro. Sulla punizione successiva respinge la difesa della Cremonese, Ciurria tenta ancora la botta da fuori ma questa volta la sfera termina altissima sopra la porta

69' Cambia anche Baroni: esce Zortea ed entra Palombi

67' Giallo per Mazzocco per un fallo in ritardo su un centrocampista della Cremonese. Ultimo cambio per Tesser: esce Strizzolo ed entra Candellone

66' Uscita sicura di Di Gregorio che fa sua la sfera sul cross dalla destra della Cremonese.

62' Altro cambio per i ramarri: esce Pobega ed entra Mazzocco, Nell'intervallo Ciofani ha preso il posto di Deli per la Cremonese.

59' EGOISTA GAVAZZI! Il neoentrato sfrutta il velo di Strizzolo e, invece di servire Ciurria solo davanti ad Agazzi, tenta la conclusione solitaria che viene ribattuta dalla difesa della Cremonese. Pordenone che spreca l'occasione di chiudere la gara.

56' Primo cambo per Tesser: fuori Chiaretti dentro Gavazzi

55' Ancora avanti la Cremonese. Piccolo tenta la conclusione da fuori. Palla deviata in angolo dalla difesa neroverde. Sul successivo corner la Cremonese non trova la porta.

54' Rimessa dal fondo per il Pordenone. Cross dalla destra di Zortea ed incornata di Migliore che manda alto

49' Arrivano i dati della partita: quasi 7000 spettatori al Friuli per un incasso di 65.000€. I tifosi ramarri hanno davvero risposto "presente"

45' Si riparte per il secondo tempo

45+2' Finisce il primo tempo. Ramarri avanti 1 a 0 con gollazzo di Ciurria. Fischi dei tifosi della Cremonese nei confronti della squadra che non sta rendendo come da pronostico.

44' Azione costruita dalla Cremonese. Il tiro di Piccolo viene bloccato con facilità da Di Gregorio. 2 minuti di recupero al Friuli.

43' Strizzolo perde l'attimo e non riesce a servire Ciurria nella classica ripartenza dei ramarri

40' Bellissimo scambio tra gli attaccanti ramarri che porta alla conclusione Luca Strizzolo. Respinge la difesa della Cremonese

35' Attimi di tensione al Friuli. L'arbitro fischia una punizione a pochi centrimetri dalla linea dell'area di rigore. La Cremonese protesta violentemente chiedendo il calcio di rigore. L'arbitro Serra non cambia opinione. Di Gregorio blocca la conclusione pericolosa di Gustafson.

32' Ottimo movimento della difesa ramarra che sale compatta lasciando in offside l'attaccante della Cremonese Piccolo

28' Cremonese che mantiene il pallino del gioco con il Pordenone che si difende con ordine e prova a colpire in contropiede

24' Ritmi più calmi dopo un inizio molto aggressivo della Cremonese ed il gran goal di Ciurria

21' Tiro da fuori di De Agostini. La palla termina fuori alla destra di Agazzi

19' Resta a terra Almici dopo un dura contrasto aereo con Migliore a centrocampo. L'arbitro lascia correre ed assegna la rimessa ai ramarri

15' ANCORA DI GREGORIO! Cremonese spinge per il pari. Gustafson prova la conclusione a giro sul secondo palo dopo un bellissimo scambio con Ceravolo. Il portierone ramarro si allunga e sventa la minaccia.

13' Blocca Di Gregorio! Azione confusa della Cremonese che trova Ceravolo al vertice sinistro dell'area di rigore ramarra. La conclusione è debole e facilmente controllata dal portiere neroverde

9' GOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLLLLLLLLLL!!!!! RAMARRI IN VANTAGGIO!!!! Il numero 13 Ciurria scaraventa la palla in rete con un bolide da fuori area dopo la punizione battuta dentro da Burrai e la corta respinta della difesa cremonese.

8' Calcio di punizione dalla trequarti di Burrai, nessuno dei ramarri riesce a concludere verso la porta difesa da Agazzi e la Cremonese spazza.

4' Parte molto bene la Cremonese che sta pressando alto i ragazzi di mister Tesser non permettendo il classico fraseggio dei ramarri in uscita.

1' SALVA DI GREGORIO! Palla pericolosa della Cremonese che trova in area Piccolo, il suo tiro è parato da Di Gregorio che riesce a bloccare la sfera dopo una mischia successiva alla sua respinta.

0' Squadre schierate in campo....Si comincia

Queste le formazioni ufficiali della 19° giornata di serie BTK in scena al Friuli:

Pordenone (4-3-1-2) Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Burrai, Pobega, Zammarini; Chiaretti; Ciurria, Strizzolo. All. Tesser

Cremonese (3-4-2-1) Agazzi; Terranova, Bianchetti, Ravanelli; Migliore, Gustafson, Arini, Zortea; Deli, Piccolo; Ceravolo. All. Baroni

Buon pomeriggio a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Pordenone-Cremonese. I ramarri sono chiamati a riscattarsi dopo il brutto stop per 4-0 di Salerno. Le mura casalinghe finora sono state la marcia in più dei ragazzi di Tesser che anche oggi proveranno a imporre la legge del Friuli.