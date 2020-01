RELIVE Serie A2 Girone Est Apu OWW- OraSì Ravenna 82-72: RISULTATO FINALE

Udine conquista l'eccellente scalpo della capolista dell'Est vincendo per 82-72 ma, soprattutto, trasformando i fischi della precedente partita giocata al Carnera in applausi, tutti meritati questa sera

Fallo di Venuto su Strautins e liberi per il lettone che infila entrambi

Venuto attacca l'area e ne esce con due punti

Udine rischia di perder palla da sua rimessa ma rimedia e permette a Fabi di tirare due liberi, mandandone a segno solo uno

Potts riporta Ravenna a una singola cifra di svantaggio con una tripla

Venuto concede due liberi a Cromer che continua a essere impreciso, segnandone solo uno

Fallo di Beverly su Treier che potrà tentare due liberi. 2/2

Altri tre per Treier e sono sette in fila per lui in casa OraSì

Cromer gioca con la difesa, Antonutti segna da tre

Ancora Treier, ancora per due punti

Beverly "riaggiusta" il tabellone, sono due

Treier col gancio riavvicina ancora di un passettino i suoi

Taglio accademico di Thomas verso canestro, l'americano non viene seguito e schiaccia al ferro

Liberi per Thomas dopo il fallo di Beverly, 1/2 per lui

Treier infila una tripla che a Ravenna mancava da tempo

Strautins da tre, Udine sui binari

Antisportivo di Marino su Antonutti, tradotto poi in due liberi (2/2) e possesso ancora a Udine

Fallo su Beverly e liberi in arrivo. 1/2 dalla lunetta

Clamorosa reazione del coach dell'OraSì Cancellieri che si vede assegnare un fallo tecnico, non convertito da Cromer

Thomas trova il rimbalzo d'attacco e segna due punti

Fallo su Antonutti e liberi in arrivo, convertiti entrambi

Sale ulteriormente di livello il gioco dell'Apu, sia in attacco che in difesa, e il risultato dice ora 65-50 per i ragazzi di Ramagli, chiamati a percorrere ora gli ultimi passi verso il jackpot

Fallo su Beverly e conseguenti liberi. 1/2 per l'americano

Sergio sfugge a Strautins e trova la via del canestro

C'è Venuto alla linea della carità dopo il fallo di Amato. Due su due

Chiumenti, due da sotto

C'è Strautins in versione deluxe, canestro, fallo subìto e potenziale gioco da tre, poi sfumato alla lunetta

Palla persa da Udine e contropiede per Marino che segna due punti

Timeout Ravenna a 3:16 dalla sirena del terzo quarto

Fabi segna da tre e incita un Carnera già caldissimo

Fallo di Jurkatamm e conseguenti liberi per Nobile che, però, è impreciso e non realizza

"Magata" di Beverly che subisce fallo ma segna pure il canestro ed è potenziale gioco da tre, poi convertito

Due su due ai liberi anche per Strautins

Giro di liberi per Potts che, pure lui, non sbaglia

Due liberi per Antonutti che sfrutta il bonus a disposizione. 2/2 dalla lunetta

Giornatona del #6 oggi, altra tripla per Amato

Amato, tre punti, ancora lui

Marino sfrutta il varco ed entra in area per segnare due punti

Fabi alla lunetta per due tentativi, uno su due

Thomas in area riesce a trovare la via del canestro nonostante le tante braccia dei difensori bianconeri

Amato sanzionato per un fallo antisportivo che permette a Marino di tirare due liberi e mantenere il possesso. Due su due e palla in mano a Ravenna

Cromer inaugura il terzo quarto con la tripla dall'angolo

Si riparte al Carnera!

Udine avanti per 42-34 all'intervallo, risultato maturato grazie all'ottima efficienza al tiro dalla lunga distanza e a una difesa finalmente di livello. Ravenna sta costeggiando questa partita e non sembra aver ancora mostrato tutto il suo repertorio

Amato perde l'ultimo possesso del primo tempo facendosi strappare il pallone da Thomas che si prende gli ultimi secondi del quarto per segnare in contropiede

Dall'angolo ancora Strautins, caldissimo il lettone. Timeout a 43'' dall'intervallo per Ravenna

Altro tiro di Amato da tre, altro canestro

Beverly riceve in area, sfrutta la linea di fondo e segna due punti

Marino al ferro, due punti in acrobazia

Amato spara da tre punti da zona centrale

Rimessa efficace per Ravenna, segna Potts, due punti in area

Tiro piedi per terra dalla media per Beverly

Risponde Marino, sempre da tre, per Ravenna

Da tre segna Antonutti

Treier, servito profondo, viene fermato da Antonutti e Beverly che però vanno per terra e permettono a Treier di segnare sul secondo tentativo

Fallo di Zilli su Sergio, liberi in arrivo per il biancorosso e sono due su due

Gran palla di Venuto per Chiumenti che ha tagliato bene verso il ferro

Stoppatona e tripla dall'altro lato, esordio non male per Strautins

Magia di Strautins nel traffico ma i punti li firma Antonutti che segna il tap-in

Amato interrompe con un fallo il contropiede di Treier, mandandolo a guadagnarsi i punti dalla lunetta. Treier, tuttavia, fa 2/2

Tripla dall'angolo destro per Venuto

Nobile affonda, finta il passaggio, elude la marcatura e chiude con la lacrima

Primo quarto notevole dell'Apu che tiene Ravenna a 12 e segna 19 punti, tra i quali ci sono da segnalare i primi tre in maglia bianconera di Strautins

Amato suggerisce, Zilli risponde, due punti con un ottimo taglio a canestro del lungo

Pronta risposta di Potts dalla lunga distanza

L'Apu sfrutta tutti e 24 i secondi a disposizione per far segnare Amato da tre

Potts naviga in area e trova due punti attaccando il ferro

Benvenuto Strautins, tripla per il lettone

Da terra Thomas riesce a segnare appoggiando il suo tentativo al tabellone

Entra in campo Strautins, esordio per lui a 3:44 dal termine del primo quarto

Antonutti carica a testa bassa e si guadagna un giro in lunetta. Uno su due per il capitano

Rimbalzo di Beverly e ripartenza di Cromer che chiude con successo al ferro

Contropiede sprecato da Amato, palla recuperata da Potts che rilancia e chiude il contropiede

Fabi da tre, l'assist è di Antonutti

Amato con l'affondo e l'appoggio al tabellone

Risponde subito Cromer, sempre da tre

Prima tripla dal campo per Potts

Viene alzata ora la palla a due, primo possesso per Ravenna. Buona partita a tutti!

Ventesima giornata per il girone Est di Serie A2 che vede una Apu rinnovata, perlomeno in uno dei suoi elementi. Parliamo dell'innesto di Strautins, ala lettone arrivata da Trieste e già pronta per scendere in campo. A lasciare il posto è stato Jerkovic, mai realmente entrato nelle grazie di coach Ramagli. Ravenna, dall'altra parte, non ha bisogno di presentazioni. Per questa squadra parla una classifica di primo livello, possibile soltanto grazie a un gioco brillante dai due lati del campo

Buonasera amici di TuttoUdinese.it da Francesco Paissan! Serata di grande basket al PalaCarnera, dove l'Apu Old Wild West sta per affrontare la prima della categoria, l'OraSì Ravenna, formazione che arriva da un filotto aperto di 11 vittorie e che, questa sera, è salita a Udine per trovare il dodicesimo sigillo. A tra poco per la palla a due!