RELIVE Serie A2 Girone Est Apu OWW- Cestistica San Severo 74-66: RISULTATO FINALE

Udine vince nonostante alcuni brividi nel finale col punteggio di 74-66 e prosegue nel suo cammino verso i playoff superando la San Severo, mai doma comunque, di coach Lardo

Giocata di grande esperienza per Antonutti che subisce un fallo considerato come antisportivo e segna i due liberi associati

Demps con un altro contropiede ne mette due

Antelli con scippo al portatore e canestro

Fallo di Cromer su Demps che andrà così a tentare due liberi. 0/2 dell'americano

Strautins si gioca questo possesso e ottiene due chances dai liberi, 2/2

Scippo e canestro in contropiede per Ogide a 1:47 dal termine

Ogide riceve da Spanghero e spara da tre con successo

Finalmente Strautins col canestro in reverse

Fuga e canestro al ferro di Antelli

Due su due di Amato ai libero

Tripla di Ogide

Strautins attacca al ferro ma è Antonutti ad aggiustare il tentativo col tap-in

Fallo di Beverly, il quarto, su Demps e conseguenti liberi per il giallonero che segna solo il secondo

Preghiera esaudita allo scadere dei 24, a segnare è Cromer

Cromer trova Gazzotti tutto solo in area, due facili per l'italiano

Cromer scippa Ogide e fugge dall'altro lato del campo dove subisce fallo. Due liberi che diventano due canestri

Cromer fa saltare il marcatore, penetra e serve Gazzotti, il quale segna ancora da tre

Dall'altra parte è Gazzotti a guadagnarsi due tentativi ai liberi, per i quali scrive 1/2

Fallo di Strautins e liberi in arrivo per Demps che firma un 2/2

Da tre allo scadere dei 24, segna Gazzotti

Partita ancora apertissima, col punteggio che premia i bianconeri per 50-49 ma chiaramente segnata dai tanti errori al tiro da parte di entrambe le squadre. Ci aspetta un periodo conclusivo certamente ricco di emozioni

Fallo sanguinoso di Cromer sul tentativo da tre di Demps, da tradurre in tre tiri liberi. Dalla lunetta 2/3

Antonutti spende un fallo su Mortellaro e gli consegna due liberi, ai quali è preciso a metà

Sortita di Nobile sulla linea di fondo, ne esce con fallo subito e due liberi guadagnati. 1/2

Rubata a Spanghero e canestro in contropiede, altra gran giocata di Lollo Penna

Penna riceve e spara, canestro d'importanza capitale

Canestro e fallo subito per Demps che si guadagna la possibilità per un gioco da tre punti, poi realizzato

Due punti per Spanghero

Strautins penetra, lascia la sfera ad Antonutti che segna dalla media

Fallo di Beverly su Ogide, liberi per il lungo giallonero che sbaglia il primo e infila il secondo

Spanghero in solitaria arriva fino in fondo e segna due punti

Beverly ai liberi, uno su due per lui

Strautins attacca il ferro con successo, due per lui

Demps sfugge alla difesa e segna da sotto

Tiro con virata per Beverly, canestro da due elegantissimo

Si riparte con il secondo tempo!

Udine chiude il primo tempo in vantaggio per 37-36 grazie a una prova efficace soprattutto in difesa, dove concede poco all'attacco comunque non infallibile di San Severo

Linea di fondo guadagnata da Antonutti e scarico per Beverly che penetra e inchioda al ferro

Antonutti ferma fallosamente la ripartenza di Spanghero e lo manda ai liberi. 0/2 dell'ex Apu

Ogide spalle a canestro mette in mostra il suo semigancio

Consegna al ferro di Amato, altri due e primo vantaggio Apu

Beverly riceve sulla linea della carità e si alza per due punti

Sfera che entra ed esce dall'area fino a trovare l'uomo smarcato, in questo caso Cromer che infila la tripla

Fallo su Beverly e conseguenti liberi per lui, ai quali si cimenta per un 2/2

Ogide punisce il marchiano errore di Cromer dell'azione precedente con una tripla

Fallo della difesa su Antonutti, in particolare di Antelli. Due liberi e un solo canestro. Sul rimbalzo del secondo libero si avventa però Beverly che subisce nuovamente fallo e si guadagna altri due liberi. 1/2

Tripla cadendo all'indietro di Italiano allo scadere dei 24, più una preghiera che un tiro

Zilli in qualche modo evita la stoppata di Mortellaro e trova due punti

Accelerazione letale di Antelli e chiusura al ferro per due punti

Gazzotti raccoglie la sfera dopo l'errore di Cromer e segna pur dando le spalle al canestro

Italiano sbaglia ma rimedia dopo il rimbalzo raccolto sul suo errore

Ospiti avanti 20-24 al termine del primo quarto con una Apu brillante che insegue a breve distanza nel punteggio. Udine paga un inizio poco brillante, al quale ha fatto seguito una seconda metà di primo periodo decisamente migliore

Demps segna da tre a pochi secondi dalla sirena

Cromer con la tripla aperta in transizione

Tripla allo scadere dei 24 secondi di Italiano che subisce anche fallo da Nobile ma manca il libero per il punto supplementare

Gazzotti riceve e spara da tre punti da zona centrale. Stavolta è Lardo a chiamare timeout a 1:30 dal termine del periodo

Penna con un tiro in sospensione dalla media

Demps segna da tre nonostante l'opposizione difensiva di Cromer

Fallo di Mortellaro su Cromer e liberi in arrivo per l'americano che firma un 2/2

Beverly stoppa Ogide, Strautins chiude con la schiacciata dall'altro lato

Antonutti riprende il filo del discorso per l'Apu con una tripla dal mezz'arco di destra

Maspero da tre costringe Ramagli al primo timeout della gara a 4:42 dalla prima sirena

Campo aperto per San Severo, Spanghero innesca Demps che accelera e segna in solitaria

San Severo riparte, Ogide termina al ferro con successo

Italiano premia il taglio di Spanghero, due punti

Pronta risposta di Antonutti, sempre da tre

Sigillo di Spanghero dalla lunga distanza

Rimbalzone d'attacco e canestro annesso per Beverly

Primo canestro della partita, è una tripla di Maspero

Palla a due alzata, inizia la partita! Primo possesso per Udine

Applausi anche per Marco Spanghero e per Chris Mortellaro alla presentazione dei quintetti

Eccolo, dunque, il saluto del Carnera a Lino Lardo, accolto come meglio non si poteva. L'attuale coach di San Severo viene in questo momento insignito di una targa commemorativa ricevuta dalle mani del presidente dell'Apu Alessandro Pedone

Ancora out Agustin Fabi che, dunque, non sarà a disposizione di coach Ramagli, unica assenza nel roster bianconero quella dell'italo-argentino. Saranno a disposizione Gazzotti e capitan Antonutti, chiaramente da gestire lungo l'arco dell'intera partita

Buonasera amici di TuttoUdinese.it da Francesco Paissan e benritrovati all'appuntamento con l'Apu Old Wild West che questa sera scenderà in campo per l'anticipo della venticinquesima giornata del Girone Est di Serie A2. Di fronte ai bianconeri sarà San Severo, neopromossa che sogna i playoff ma che deve ancora consolidare la propria posizione di classifica. Al timone della compagine giallonera una vecchia conoscenza del basket udinese, coach Lino Lardo, protagonista della promozione in A2 e dei primi anni nella nuova categoria. Ci sarà certamente da aspettarsi un affettuoso saluto da parte del pubblico bianconero a coach Lardo. A tra poco per la palla a due!