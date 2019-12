Tribuna piena al Friuli: i tifosi ci credono. La squadra ha in dovere di farli sognare

I tifosi ramarri hanno risposto presente per questa partita casalinga che vedrà il Pordenone, secondo in classifica, affrontare la Cremonese dopo la scoppola rimediata a Salerno. Tanti i tifosi in coda all'unico botteghino aperto che hanno deciso di stringersi intorno alla squadra sperando che il KO contro la Salernitana sia solo un lontano ricordo. La squadra dovrà scendere in campo per regalare il 2019 perfetto ai suoi supporter che hanno vissuto la storica promozione in serie BKT e che ora stanno sognando ad occhi aperti vedendo i propri beniamini soli al secondo posto.