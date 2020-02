Pordenone, un turno di squalifica per Pobega e per il preparatore dei portieri Cortiula

Resi noti i provvedimenti assunti dal giudice sportivo a margine delle gare della 22a giornata di Serie B. Squalificati per un turno: Improta e Maggio (Benevento), Kanoute, Perina e Sciaudone (Cosenza), Maggiore (Spezia), Palmiero (Pescara), Terranova (Cremonese), Bandinelli e Maietta (Empoli), Biabiany (Trapani), Branca (Cittadella), Obi (Chievo), Pobega (Pordenone). Squalifica per una giornata, infine, a carico di Leonardo Cortiula (Pordenone): "per avere, al 24° del primo tempo, ostacolato la ripresa del giuoco lanciando un pallone sul terreno di giuoco".