Pordenone, Tesser: "Stiamo vivendo un momento di involuzione, ma mantengo intatta tutta la fiducia in questa squadra"

"Questa squadra non ha giocatori di grandissima personalità e qualità. Fa dell’entusiasmo e della compattezza la sua forza. Se vengono a mancare queste due componenti è chiaro che sorgono delle difficoltà". Parola di Attilio Tesser. Dalle colonne de Il Gazzettino, il tecnico parla della crisi che vive il Pordenone. "Anche nei momenti migliori ho sempre tenuto d’occhio dove stava la quint’ultima e quanti punti di vantaggio avevamo. Tutta la squadra sta vivendo un momento di involuzione. Abbiamo perso fluidità di gioco e di manovra, soprattutto in ripartenza che era la fase in cui riuscivamo ad esprimerci meglio. Sembra che non riusciamo proprio a interrompere il trend negativo, ma non sono preoccupato, perché mantengo intatta tutta la fiducia in questa squadra".