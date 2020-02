Pordenone, Lovisa: "Campionato equilibrato, contro il Livorno vogliamo tornare alla vittoria"

Matteo Lovisa, diesse del Pordenone, ha parlato ai microfoni di Tuttob.com a margine del premio Italian Sport Awards. Queste alcune delle sue parole:

"Il Benevento penso faccia un campionato a parte, per le altre invece siamo tutti lì, penso che ci sia poco margine perché noi siamo secondi in classifica ma a 8 punti dai playout, è normale quindi che ci siano molte squadre in pochi punti. È comunque un campionato equilibrato, veniamo da due sconfitte ma fortunatamente siamo ancora secondi, sabato abbiamo il Livorno e dobbiamo tornare assolutamente alla vittoria, siamo fiduciosi".

"Il mercato? Abbiamo operato una sola uscita, Monachello, e tre entrate: Bocalon, Tremolada e Gasbarro, quindi la rosa si è rinforzata sia a livello numerico che di qualità. Siamo stati bravi secondo me a trattenere giocatori che ci sono stati richiesti in categoria superiore, penso a Pobega, a Strizzolo che avevano mercato. Poi una volta che saremo salvi, speriamo di pensare ad altro...".