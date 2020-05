Pordenone, Bocalon scalpita: "Speriamo di tornare presto in campo. C'è tanta voglia di ricominciare"

Scalda i motori il Pordenone in vista dell'eventuale ripresa. La voglia di tornare in campo è tanta, come si può capire dalla parole di Riccardo Bocalon: "Avevo iniziato al meglio questa nuova avventura. Ora non resta che aspettare che la situazione migliori e ci permetta di tornare in campo nella massima sicurezza possibile. Vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato".

L'attaccante si è rilanciato in neroverde dopo la parentesi poco fortunata al Venezia: "A Pordenone oltre a un centro sportivo all’avanguardia come il De Marchi, ho trovato una grande famiglia con una voglia di fare pazzesca. Penso che cambiare aria mi abbia fatto bene".