Pordenone in crisi e ora atteso da un Empoli in crescita esponenziale. Così il Messaggero Veneto: "L'Empoli adesso corre, Pordenone stai attento". "Due punti in sei partite per i neroverdi - si legge ancora -, per i toscani quattro vittorie di fila dopo l’arrivo in panchina dell’ex Udinese Marino".