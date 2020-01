Doppio rinforzo dalla serie A per la formazione Primavera del Pordenone. Sono in arrivo i difensori Nemanja Ristic (17), centrale bosniaco di rientro al Bologna dal prestito al Carpi, ed il coetaneo Andrea Feltrin, prelevato dalla formazione under 18 dell'Inter. Entrambi giungono in Friuli a titolo temporaneo, operazioni già formalizzate.