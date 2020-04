Favaretto: "Pordenone realtà con entusiasmo, ambizioni e con un grande allenatore come Tesser"

Paolo Favaretto, tecnico della formazione Primavera del Pordenone, ha parlato al Gazzettino della Prima squadra neroverde:

"Pordenone è una realtà diversa e nuova, con entusiasmo e ambizioni, eloquente il fatto che da neopromossa fosse seconda al termine del girone di andata e tuttora in corsa per la Serie A. Attilio Tesser è un grande allenatore, molto attento al vivaio e abituato a lanciare i giovani, anche lo scorso in C aveva fatto giocare dei 2001 della Berretti in partite decisive da vincere per forza. Se vede qualità non se la fa sfuggire".