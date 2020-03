Cittadella - Pordenone 0-2, LE PAGELLE, Ciurria chiude la gara. Barison si esalta

Di Gregorio 6 - Si riposa oggi il portiere friulano mai davvero impegnato dal Cittadella. Da segnalare la sicurezza che trasmette nelle uscite alte

Semenzato 6 - Buona partita del laterale ramarro che controlla bene gli avversari aiutato dai raddoppi dei compagni

Camporese 6 - Esce per infortunio il centrale neroverde che fino al momento del cambio controlla senza affanni l'attacco veneto (dal 68’ Bassoli 6 - Si fa trovare pronto e sostituisce Camporese non facendone sentire la mancanza).

Barison 7 - Sblocca la gara e annulla l'attacco avversario con una prestazione maiuscola. Difficile chiedere di più

De Agostini 6,5 - Rischia di fare la frittata nel primo tempo perdendo la marcatura su Rosafio. Il secondo tempo sale in cattedra e stravince il duello con Mora

Misuraca 6 - Grande partita di quantità del centrale ramarro che recupera tantissimi palloni

Pasa 6,5 - Annichilisce D'Urso nel primo tempo costringendo Venturato a cambiarlo ad inizio ripresa. Deve uscire per un problema fisico (dal 63’ Zammarini 6 - Sostituisce Pasa e porta avanti la gara con giocate semplici, senza strafare).

Pobega 6 - Non la partita migliore del numero 24 friulano. Ad inizio ripresa commette una leggerezza in uscita che poteva costare cara alla sua squadra. Esce stanchissimo (dal 51’ Mazzocco 6 - Tiene bene durante la reazione del Cittadella).

Gavazzi 6,5 - Primo tempo un po' in ombra anche a causa della stretta marcatura che lo ostacola non appena entra in possesso della palla. Con le squadre piu' lunghe tira fuori le sue qualità e si accende

Strizzolo 6 - Gara di grande grinta e corsa del numero 9 ramarro che nel primo tempo non riesce a trovare la sfera sul bel cross basso di Ciurria

Ciurria 7,5 - Non lo prendono mai, salta l'uomo ogni volta che ne ha la possibilità, trova grandissimi assist per i compagni, si guadagna e segna il rigore della tranquillità. Lancia i ramarri in piena zona playoff. Difficile lasciarlo fuori quando è così in forma