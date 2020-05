Zico: “Falcao mi voleva portare a Roma ma io firmai per l’Udinese. Per me poi Udine è diventata la mia casa”

Arthur Zico ha ricordato ancora una volta i suoi due anni a Udine, tra il 1983 e il 1985, in cui il fuoriclasse brasiliano collezionò 39 presenze mettendo a segno ben 22 gol, svelando anche un retroscena di mercato:

"Falcao mi aveva telefonato per venire alla Roma ma avevo già firmato con l’Udinese e non potevo tornare indietro. Il presidente Viola mi voleva prendere ma allora sceglievano i presidenti dove andare.

Come fu l'esperienza di Udine? Si parla sempre di una società fredda e senza calore, ma io ho vissuto una cosa molta diversa: ringrazio i tifosi perché mi hanno dato un calore grandissimo. Udine rimarrà sempre nel mio cuore, lì mi sento sempre come se fossi a casa. Quando sono tornato l'ultima volta la gente mi ha dato un’altra manifestazione d’affetto fantastica“.