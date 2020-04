Verso la ripartenza: il 4 maggio al via gli allenamenti

E' deciso il piano sicurezza per la ripresa del calcio italiano. Non tutto, però, ripartirà insieme. Il 4 maggio riprenderanno le sedute ma solo dei giocatori di Serie A, non di Serie B e Serie C che ripartiranno dopo, scaglionate. Per adesso sul tavolo solo gli allenamenti, l'obiettivo è la massima sicurezza. Tutti i rappresentanti del club saranno isolati per tre settimane senza contatti col mondo esterno. 3-4 giorni di screening nell'ultima settimana di aprile, centri sportivi e alberghi dovranno essere sanificati ogni giorni.