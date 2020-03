Udinese-Fiorentina? Per ora si gioca ma il campionato rischia di essere sospeso

Udinese-Fiorentina è fissata per questo pomeriggio alle 18. Si giocherà regolarmente? Per ora la partita, a porte chiuse, è confermata. Attenzione però, il presidente dell'AIC Tommasi ha chiesto questa mattina ufficialmente al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di fermare il campionato in tutela anche dei calciatori. Inoltre, il decreto arrivato nella notte (che blocca tutto tranne il calcio) potrebbe incidere per un dietrofront, ad una sospensione defintiva del campionato.